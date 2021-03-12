Орловчанка получит вознаграждение за добровольную сдачу ружья «ИЖ-5». Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

В Ливнах 70-летняя женщина случайно нашла в доме близкой родственницы ружье «ИЖ-5» 1948 года выпуска. Оказалось, когда-то оно принадлежало ее отцу, но тот умер еще в 1975 году и с тех пор о ружье ничего не было известно.

Об опасной находке орловчанка сообщила в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Она попросила правоохранителей забрать оружие.

- Найденное оружие было изготовлено промышленным способом и пригодным к стрельбе, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Теперь после проведения проверки женщине выплатят вознаграждение в размере восемь тысяч рублей.

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