Орловчанка получит вознаграждение за добровольную сдачу ружья «ИЖ-5». Фото: Управление Росгвардии по Орловской области
В Ливнах 70-летняя женщина случайно нашла в доме близкой родственницы ружье «ИЖ-5» 1948 года выпуска. Оказалось, когда-то оно принадлежало ее отцу, но тот умер еще в 1975 году и с тех пор о ружье ничего не было известно.
Об опасной находке орловчанка сообщила в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Она попросила правоохранителей забрать оружие.
- Найденное оружие было изготовлено промышленным способом и пригодным к стрельбе, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
Теперь после проведения проверки женщине выплатят вознаграждение в размере восемь тысяч рублей.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите «Вконтакте», «Одноклассниках» и Facebook