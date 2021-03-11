На покупку оборудования для орловских школ искусств выделят около 30 миллионов рублей

В Орловской области пять детских школ искусств и областной колледж культуры получат новые инструменты и оборудование Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году в Орловской области пять детских школ искусств и областной колледж культуры и искусств получат новые музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование. Областной бюджет выделил на их покупку 28,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, средства выделят детским школам искусств в Змиевке (4,5 млн рублей), Хотынце (3,2 млн рублей), Новосиле (2,7 млн рублей), Тросне (2,7 млн рублей) и Шаблыкино (6 млн рублей).

Орловский областной колледж культуры и искусств получит 9,6 млн рублей. Все средства выделены в рамках регионального проекта «Культурная среда».