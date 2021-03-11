В Орле пройдет встреча с московским режиссером Виктором Рыжко Фото: Архив "КП"

Орловцев приглашают на кинопоказ и встречу с режиссером Виктором Рыжко. В областной библиотеке им. Бунина автор фильмов «Русская Голгофа», «Возвращение пророка. Ф.М. Достоевский», «Великая Княгиня Елизавета Федоровна» и других документальных кинолент на православную тематику презентует свою новую работу.

На суд зрителей предстанет сериал «Тайну цареву храни». Жители Орла лично смогут пообщаться с режиссером, узнать, как создавалась кинокартина. Пока известно, что сериал рассказывает о событиях, предшествовавших революции 1917 года и ее последствиях.

- Участники мероприятия смогут увидеть три серии из двадцатисерийного фильма – «Венчание на царство», «Цусимская Голгофа» и «Святая Русь». – сообщили «КП» в областной библиотеке им. Бунина.

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КОГДА? ГДЕ?

15 марта в 14.00

ул. Максима Горького, 43

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