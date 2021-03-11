В Орловской области 25 тысяч человек имеют гражданское оружие

В Орловской области порядка 25 тысяч человек имеют зарегистрированное гражданское оружие. Все они находятся на контроле сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Всего за орловцами числится более 36 тысяч единиц оружия. Правильность его использования и хранения постоянно проверяется. Нарушения и штрафы за них не редкость. Так за 2020 год прошло более 12 тысяч проверок, из них в 487 случаях были выявлены нарушения.

При этом владельцы оружия могут добровольно его сдать и получить вознаграждение от 2 тысяч рублей до 15 тысяч рублей (в зависимость от вида оружия).

- На возмездной основе в 2020 году в органы внутренних дел области гражданами добровольно сдано 4 единицы гладкоствольного оружия. По всем единицам оружия произведены выплаты на сумму 13 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.