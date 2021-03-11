В этом году в Орловской области не будет Масленичных гуляний

В 2021 году в Орловской области не будет Масленичных гуляний Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Масленичная неделя в самом разгаре, однако Орловская область в этом году обойдется без народных гуляний и проводов зимы. Губернатор Андрей Клычков не разрешил проведения традиционных массовых гуляний.

Накануне, 10 марта, глава региона пояснил свою позицию по Масленичным гуляниям. По словам Андрея Клычкова, риск распространения коронавируса и рост заболеваемости сохраняется, поэтому сейчас не время организовывать массовые скопления людей.

- Мне не хочется, чтобы 31 тысяча заболевших коронавирусом в ближайшее время превратилась в 40 тысяч. Мне кажется, это то самое время, когда можно отпраздновать дома, а не устраивать гуляния с риском для здоровья, – пояснил губернатор Орловской области.