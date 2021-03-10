В детсаде №81 Орла малышей эвакуировали из-за запаха перегревшейся проводки

10 марта в детском саду №81 Орла прошла эвакуация Фото: Архив "КП"

Сегодня утром, 10 марта, в детском саде № 81 города Орла эвакуировали детей и персонал. Причиной экстренной меры стал запах перегревшейся проводки, который почувствовал один из родителей.

Малышей вывели из здания, сотрудники детсада отключили электричество и вызвали МЧС. На место незамедлительно прибыла бригада подразделения пожарно-спасательного гарнизона города Орла.

- На момент прибытия пожарных горения не наблюдалось, пожарные обследовали все помещения и не обнаружили возгорания. В настоящее время специалистами проводится обследование электропроводки, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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