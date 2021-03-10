Для ямочного ремонта в Орле литой асфальт доставляют из Тулы

Сегодня, 10 марта, губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин проинспектировали ход ямочного ремонта на дорогах облцентра. Сейчас он идет на Комсомольской и Брестской улице, а также улице Максима Горького.

Работы ведут бригады «Спецавтобазы», «Дорожная служба» и ООО «Дорожное предприятие – 1». Ямы заливают литым асфальтом, который доставляют из Тулы - завод производит до 20 тонн в час.

- Бригады работают круглосуточно. Наша задача – до конца месяца максимально привести город в порядок. Предстоит залатать порядка 3 тыс. кв. м дорожного полотна, - пояснил мэр Юрий Парахин.

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