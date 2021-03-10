Мэр Орла о повышении стоимости проезда: «Обязательно будем рассматривать»

Мэр Орла Юрий Парахин о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 9 марта, в Орле прошел брифинг мэра Юрия Парахина с журналистами. Одним из самых волнующих вопросов стала тема повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, после перекрытия Красного моста на ремонт многие перевозчики выступили с инициативой увеличить стоимость проезда, ссылаясь на то, что в Орле цены на проезд одни из самых низких в ЦФО и давно не повышались. Были озвучены предложения поднять их до 30 рублей.

Однако против выступили депутаты горсовета и вопрос временно отложили с повестки дня.

- Мы должны понимать, что цены действительно не повышались уже три года. За это время увеличилась стоимость топлива. Мы обязательно будем рассматривать вопрос о повышении стоимости проезда, но это не будет 30 рублей точно, - пояснил мэр Юрий Парахин.

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