Мэр Орла о повышении стоимости проезда: «Обязательно будем рассматривать»

Мэр Орла Юрий Парахин о повышении стоимости проезда в общественном транспорте
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Накануне, 9 марта, в Орле прошел брифинг мэра Юрия Парахина с журналистами. Одним из самых волнующих вопросов стала тема повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Напомним, после перекрытия Красного моста на ремонт многие перевозчики выступили с инициативой увеличить стоимость проезда, ссылаясь на то, что в Орле цены на проезд одни из самых низких в ЦФО и давно не повышались. Были озвучены предложения поднять их до 30 рублей.
Однако против выступили депутаты горсовета и вопрос временно отложили с повестки дня.
- Мы должны понимать, что цены действительно не повышались уже три года. За это время увеличилась стоимость топлива. Мы обязательно будем рассматривать вопрос о повышении стоимости проезда, но это не будет 30 рублей точно, - пояснил мэр Юрий Парахин.
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