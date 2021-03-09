Мэр Орла Юрий Парахин: «Маслозаводской переулок будет комплексно ремонтироваться»

Мэр Орла признал, что состояние Маслозаводского переулка далеко от идеала. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

В Орле несколько дней, 6 и 7 марта, было закрыто движение по Маслозаводскому переулку. Сложный участок городской дороги возле автовокзал и железнодорожного переезда уже много лет вызывает массу нареканий у автомобилистов.

Ямы здесь латают ежегодно, однако они быстро образуются на тех же местах. На выходных здесь вновь шел ямочный ремонт. Однако автомобилисты по-прежнему отмечают низкое качество дорожного полотна и рассыпающийся асфальт.

Мэр Орла ответил на сложившуюся ситуацию в своих соцсетях.

- Надо признать, что сейчас дорога по-прежнему далека от идеала, но задача на выходные стояла привести ее в проезжее состояние, залатать крупные ямы, которые с трудом преодолевали даже большегрузы. Еще раз напомню, в этом году Маслозаводской переулок будет комплексно ремонтироваться, - пояснил Юрий Парахин.

По словам главы города, планируется использовать метод холодной регенерации для обновления дорожной подушки.

Ямочный ремонт в Орле сейчас продолжается на Брестской улице, Болховском и Карачевском шоссе.