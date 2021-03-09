В Орле открылась весенняя выставка живописи Ирины Ногиной. Фото: Орловский краеведческий музей

3 марта в Орловском краеведческом музее открылась персональная выставка живописи Ирины Ногиной. Название «Весна» говорит само за себя. Художница решила порадовать гостей музея буйством красок, легкостью и позитивом.

На большинстве полотен цветы и пейзажи, полные сочных и ярких красок.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка продлится в музее с 3 по 23 марта 2021.

Адрес: улица Гостиная,2. Телефон для справок: (4862) 47-13-91.

Категория: 6+

В Орле открылась весенняя выставка живописи Ирины Ногиной

СПРАВОЧНО

Ирина Ногина – орловская художница, родилась и выросла в Орле. Окончила Орловское художественное училище.

Участница Всероссийских, Межрегиональных, Областных выставок Орловского отделения ВТОО «Союза художников России».

Автор персональных проектов «Грани реализма», «Синяя птица», «Сага о цветах». Работы Ирины Ногиной представлены в частных собраниях России, США, Китая, ОАЭ и Дании.