В Орле состоялась премьера спектакля "История одного вокзала".

Премьеру можно увидеть в театре Тургенева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На минувшей неделе орловских театралов ждала первая премьера весны. На большой сцене академического театра им. Тургенева 4 и 5 марта рассказали "Историю одного вокзала".

Спектакль-концерт в постановке режиссера Екатерины Аршиновой собрал аплодисменты всего зрительного зала. Наполненный музыкой разных стилей, эпох и настроения, он одновременно и актерская шалость, и романтическая комедия, и настоящая любовная драма. На сцене - зал ожидания вокзала, в котором то и дело сменяются человеческие судьбы и истории.

"История одного вокзала" - это яркий весенний подарок зрителям Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уборщик без памяти влюбляется в проводницу, парень, ждущий свой рейс, в прекрасную незнакомку. А кто-то тем временем расстается навсегда, кого-то ждут километры до новой встречи. "История одного вокзала" - это яркий весенний подарок зрителям, ставший при этом серьезной философской притчей о жизни. Каждый в нем найдет что-то свое.

Спектакль-концерт в постановке режиссера Екатерины Аршиновой собрал аплодисменты всего зрительного зала Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА? ГДЕ?

14 марта, 18.00

пл. Ленина, 2

(12+)