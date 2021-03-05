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Орловчанок научат созданию современного домашнего текстиля

В учебном центре службы занятости запустили новую программу обучения
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловчанок научат созданию современного домашнего текстиля

Орловчанок научат созданию современного домашнего текстиля

Фото: Архив "КП"

В учебном центре службы занятости Орловской области отрылось новое направление подготовки специалистов. Профессию мастера современного домашнего текстиля сможет каждый, кто имеет навыки общения со швейной машинкой.

Сейчас идет группы. Желающие могут обраться в центр по телефону (4862) 44-14-13.

- Безработные, состоящие на учете в службе занятости, могут получить направление на обучение от центров занятости региона и учиться бесплатно. Кроме того, в процессе учебы им выплачивается стипендия в размере пособия по безработице, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.