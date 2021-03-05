Коронавирус в Орловской области, 5 марта: число смертей достигло 452

Коронавирус в Орловской области, 5 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 марта 2021, федеральный оперштаб обновил данные по ситуации с коронавирусом в регионах России. В Орловской области заболевание подтвердилось у еще 81 жителя региона.

В настоящее время на лечении находятся 2405 человек. Всего за весь период пандемии коронавирусом заразились 30 684 орловца, из них 27 827 успешно справились с заболеванием. Накануне из больниц выписались 124 человека.

Однако статистика смертности продолжает пополняться. Оперштаб подтвердил смерть трех пациентов. Таким образом, в Орловской области умерло уже 452 человека, заразившихся коронавирусом.