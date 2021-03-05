Около 8% орловских учителей и 11% работников культуры прошли вакцинацию от коронавируса

В вакцинации от коронавируса в Орловской области принимают участие учителя и работники культуры Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Первую прививку уже сделали более 22 тысячи человек, среди них 744 учителя и 11% работников культуры.

По данным замруководителя регионального Департамента образования Владимира Агибалова, наиболее активно вакцинируются педагоги в Мценском Глазуновском, Колпнянском, Новодеревеньковском, Покровском и Свердловском районах.

Что же касается работников культуры, то вакцинация от коронавируса среди них проходила 3 марта в Орловском Краеведческом музее. Здесь работала выездная бригада по вакцинации.

Отметим, в настоящее время коронавирусом болеют 55 учителей и 3 работника культуры.

- Среди сотрудников учреждений проводится информационная работа по вакцинации. Все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве и готовы к постепенному снятию ограничений, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.