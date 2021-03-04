Благоустройство парка Победы в Орле завершится к дню города

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Благоустройство парка Победы в Орле завершится, по планам, к дню города. Общественное пространство предстанет в новом облике летом 2021-го.

Ремонт парка ведется в два этапа. Первый рабочие должны завершить в мае, а второй к концу июля. Изменит внешний вид не только парк, но и прилегающая к нему территория.

- В настоящее время на объекте продолжаются работы по устройству трансформаторной подстанции, установке опор и разработке грунта для прокладки кабеля, приняты работы по установке 154 опор освещения и прокладке кабеля для них, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

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