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Орловец отправится на 9 месяцев в колонию из-за пьяной езды

Мужчину ранее останавливали нетрезвым за рулем, но лишение прав не помогло
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловец отправится на 9 месяцев в колонию из-за пьяной езды

Орловец отправится на 9 месяцев в колонию из-за пьяной езды

Фото: Архив "КП"

Жителя Мценска на девять месяцев отправят в исправительную колонию строгого режима из-за езды в нетрезвом виде. Мужчина в первый раз сел за руль пьяным и был лишен водительских прав, но решил вновь испытать судьбу.

Амчанин вновь попался сотрудникам ГИБДД и на него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

- Мужчине назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.