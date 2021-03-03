Орловец отправится на 9 месяцев в колонию из-за пьяной езды Фото: Архив "КП"

Жителя Мценска на девять месяцев отправят в исправительную колонию строгого режима из-за езды в нетрезвом виде. Мужчина в первый раз сел за руль пьяным и был лишен водительских прав, но решил вновь испытать судьбу.

Амчанин вновь попался сотрудникам ГИБДД и на него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

- Мужчине назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.