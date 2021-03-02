Под Орлом животноводческий комплекс оштрафовали за заросшие поля Фото: Архив "КП"

В Орловской области даже зимой продолжались рейды по сельхозугодиям. В декабре 2020 года один из плановых осмотров обернулся для руководства животноводческого комплекса в Становоколодезьском сельском поселении Орловского района крупным штрафом.

Инспекторы Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнаружили, что земельный участок площадью 25,5 га зарос сорными травами и бурьяном.

- По факту нарушения земельного законодательства в феврале 2021 года собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.