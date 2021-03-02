Задержать удалось 53 человека, подозреваемых в кражах и других нарушениях закона Фото: Архив "КП"

В Орле больше всего краж из магазинов происходит в Заводском районе. Всего за февраль рогсвардейцы выезжали по сигналу тревоги от продавцов 250 раз.

Задержать удалось 53 человека, подозреваемых в кражах и других нарушениях закона. При этом "эпицентром" для воришек стал Заводской район. По статистике именно здесь происходит больше краж из торговых точек. Совершают их, в основном, те, кто раньше уже имел проблемы с законом.

- Во время патрулирования маршрутов нарядами Росгвардии также пресекались факты распития алкогольных напитков в общественных местах. На постоянной основе проводится профилактическая работа с населением о соблюдении норм эпидемиологической обстановки, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.