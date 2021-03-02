За год население Орловской области сократилось на 7,8%

В Орловской области численность населения за год сократилась на 7,8 %
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Население Орловской области за год сократилось на 7,8%. Меньше жителей в регионе стало как по естественным причинам, так и из-за миграции.
Информация прозвучала во время пресс-конференции Орелстата, которая состоялась сегодня 2 марта.
- За 2020 год в Орловской области родилось 5,7 тысяч человек, а умерло более 13 тысяч человек. Смертность превысила рождаемость в 2 раза, - сообщил заместитель начальника регионального органа статистики Нелли Дмитриева.
Также за прошлый год из региона уехало больше 1000 человек. Прибыли же на Орловщину, по данным Управления по вопросам миграции, меньше людей.
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В целом же на 1 января 2021 года численность населения в Орловской области составляет 725,7 тысяч человек. В ЦФО регион находится на предпоследнем месте по численности населения.
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