В Орловской области сельские ДК и школы искусств ждет ремонт

Фото: Сергей МОКРОУСОВ

В 2021 году на селе и в райцентрах Орловской области пройдет ремонт домов культур и детских школ искусств. В порядок, по планам, приведут 3 сельских клуба и 5 ДШИ.

Ремонт будет вестись в рамках национального проекта "Культура", вложат в него больше 14 миллионов рублей. За эти средства капитально отремонтируют дома культуры в селах Знаменского и Верховского районов. На ремонт детских школ искусств потратят больше 60 миллионов рублей. Обновят детские учреждения допобразования в районных центрах: Глазуновке, Ливнах, Змиевке, Долгом и Новосиле.

- Также в рамках национального проекта «Культура» в регионе ведется работа по созданию модельных муниципальных библиотек. В 2021 году запланировано создание 3-х модельных библиотек в Орловской области. На эти цели предусмотрено 25 млн рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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