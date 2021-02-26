В СИЗО Орла подозреваемый напал на инспектора

В орловском СИЗО подозреваемый напал на инспектора Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле подозреваемый, ожидающий суда в следственном изоляторе, напал на сотрудника УФСИН. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сам инцидент произошел еще в конце января. Установлено, что 20-летний орловец в СИЗО дожидался суда за совершение другого преступления. К младшему инспектору дежурной службы у молодого подозреваемого возникла личная неприязнь. И он решил выразить ее физическим насилием.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.