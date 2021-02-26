Вакцинацию от коронавируса в Орловской области прошли почти 19 тысяч человек

В Орловской области действуют 55 прививочных пунктов от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Первую прививку «Спутник V» сделали уже 18708 человек, вторую (через 21 день после первой) - 6449 человек. В сутки вакцинируется около двух тысяч орловцев.

По данным руководителя Департамента здравоохранения Орловской области, сейчас в регионе действуют 55 прививочных пунктов – 35 стационарных и 20 мобильных. В 4 районах прививки делают в фельдшерско-акушерских пунктах.

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- Мобильные прививочные бригады сформированы для вакцинации сотрудников закрытых социальных учреждений и для работы в отдаленной сельской местности. Специалисты мобильных бригад вакцинировали около 5,5 тысяч орловцев, - сообщил руководитель облздрава Иван Залогин во время онлайн-брифинга 26 февраля.