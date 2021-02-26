В Орловской области почти на 30% снизилась заболеваемость коронавирусом
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Заболеваемость коронавирусом в Орловской области пошла на спад. По данным регионального Роспотребнадзора, количество новых случаев заражения снизилось на 29% по сравнению с предыдущей неделей.
Сейчас коэффициент распространения инфекции (Rt) в Орловской области составляет 0,89. При этом за неделю средний темп прироста заболеваемости - 0,34% (по России чуть ниже – 0,31%).
Орловцам советуют не расслабляться и сохранять бдительность.
- Сейчас очень ответственный период. Есть риск в любой момент откатиться назад, особенно учитывая череду праздничных выходных дней. Нужно крайне ответственно подойти к работе по обеспечению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, - заявил губернатор Андрей Клычков на заседании оперштаба 25 февраля.
Глава региона напомнил об октябре 2020 года, когда произошел временный спад заболеваемости, быстро сменившийся резким подъемом.