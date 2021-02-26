В Орле спасатели вызволили из беды собаку, несколько дней просидевшую на льдине

В Орле собака попала в реку в районе ТЭЦ и несколько дней просидела на льдине Фото: Архив "КП"

В четверг, 26 февраля, сотрудники МЧС организовали целую операцию по спасению собаки, несколько дней беспомощно сидевшего на льдине в районе плотины ТЭЦ.

Животное вышло на лед, но из-за образовавшихся проталин он треснул и собака оказалась отрезанной от берега. Перепуганный хвостатый метался по льдине, пытался спрыгнуть, но сил не хватило. Попавшая в беду собака жалобно лаяла, призывая на помощь людей несколько дней.

Проходившие мимо люди попытались достать пса из воды, но безуспешно. Тогда они обратились в МЧС.

- В 22.10 на телефон 101 поступило сообщение от жительницы Орла, которая просила помочь вытащить собаку, находящуюся несколько дней на льдине в районе улицы Энергетиков на реке Ока. На место выехали сотрудники областной поисково-спасательной службы и кинолог, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасательная операция прошла успешно. Измученное животное снова вернулось на берег.