Администрация Орла: «100 автобусов простаивают, не хватает водителей»

Орловцы не первый месяц жалуются на проблемы с общественным транспортом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проблема с общественным транспортом в Орле продолжает оставаться одной из самых насущных. Горожане уже не первый месяц жалуются на отсутствие автобусов в вечернее время. Городские власти проводят рейды, угрожают перевозчикам расторжением контрактов, но все остается по-старому.

Сегодня, 25 февраля, ситуацию с общественным транспортом подняли на очередной сессии горсовета. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Вадима Ничипорова, ежедневно в рейсы выходят около 270-280 автобусов из 330. Около сотни маршруток стоят в гаражах из-за нехватки водителей.

— Вечером транспорта должно быть не менее 90 единиц, а по факту выходят 45-50. Нет водителей, - пояснил Вадим Ничипоров.

Ранее ряд перевозчиков предложил орловцам оплатить их переобучение на необходимую категорию и даже предоставить временное жилье для водителей из районов. Однако желающих сеть за руль общественного транспорта по-прежнему не много.