В Северном районе Орла закроют участок проезда на улице Бурова

Олег Минкин рассказал о ситуации с дорогами на улице Бурова в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 25 февраля, на заседании Орловского горсовета обсудили ситуацию в жилом массиве на улице Бурова. Здесь уже не первый год сохраняются проблемы с дорогой и освещением.

Из-за того, что тяжелая строительная техника разбила дорожное покрытие в проезде от улицы Раздольной до Родзевича-Белевича его планируют закрыть. Сделать это хотят, чтобы укрепить склоны. Построить в проезде полноценную автомобильную дорогу пока нет технической возможности. Об этом сообщил заместитель мэра Орла Олег Минкин.

Однако, как сообщает сетевое издание «Орловские новости», готовится проектно-сметная документация для организации транзитного движения машин по улице Металлургов и парковки возле больницы Боткина.