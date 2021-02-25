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Происшествия

Жители Орла почти 80 раз за неделю попались на кражах, дебошах и хулиганстве

По несколько раз в день силовики выезжают на сигнал "тревога"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле за неделю силовики пресекли около 80 правонарушений общественного порядка, дебошей, мелких краж. Сигнал "тревога" за семидневку прозвучал 78 раз.

Чаще всего сигналы с просьбой о помощи поступают из супермаркетов и магазинов. Сотрудники вневедомственной охраны выезжают на места происшествия. Часто оказывается, что нарушают закон и порядок орловцы, ранее уже имевшие проблемы с законом, а то и вовсе отмотавшие срок.

- С задержанными впервые силовики провели профилактические беседы с целью недопущения повторных проступков и ознакомления с последствиями привлечения к административной ответственности. Правонарушителей росгвардейцы передали сотрудникам полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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