Жители Орла почти 80 раз за неделю попались на кражах, дебошах и хулиганстве

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле за неделю силовики пресекли около 80 правонарушений общественного порядка, дебошей, мелких краж. Сигнал "тревога" за семидневку прозвучал 78 раз.

Чаще всего сигналы с просьбой о помощи поступают из супермаркетов и магазинов. Сотрудники вневедомственной охраны выезжают на места происшествия. Часто оказывается, что нарушают закон и порядок орловцы, ранее уже имевшие проблемы с законом, а то и вовсе отмотавшие срок.

- С задержанными впервые силовики провели профилактические беседы с целью недопущения повторных проступков и ознакомления с последствиями привлечения к административной ответственности. Правонарушителей росгвардейцы передали сотрудникам полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.