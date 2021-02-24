На Автовокзальной улице в Орле построят две многоэтажки

На Авктовокзальной в Орле построят две восьмиэтажки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на Автовокзальной улице вырастут две многоэтажки. Застройкой освободившегося после снова старых домов участка займутся две компании.

Землю в аренду строительным организациям ООО «Холикон-Инвест» и ООО «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» передали без торгов. Каждый из застройщиков планирует построить здесь многоквартирный жилой дом на 8 этажей и 2 подъезда.

- В соответствии с законом, земельные участки для строительства жилья предоставляются застройщикам при условии передачи не менее 10% общей площади жилых помещений в региональную (муниципальную) собственность, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.