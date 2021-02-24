В Орловской области построят утиную ферму полного цикла

В Новосильском районе Орловской области планируют построить утиную ферму полного цикл. Здесь должен появиться инкубатор, родительское стадо, отдел выращивания, убоя, переработки и реализация.

Сейчас инвестором ведет работу по проектированию нового объекта. В реализацию проекта вложат более 350 млн рублей.

- Будет создано около 30 дополнительных рабочих мест. Кроме того, ожидаемый объем выпуска готовой продукции - около 1000 тонн в год, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительстве Орловской области.