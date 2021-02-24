В Орле откроют новый ресурсный класс для детей-аутистов. Фото: http://www.cpmss-orel.ru/osn_sved.php

В новом учебном году, 1 сентября 2021, в Орле откроют новый ресурсный класс для детей-аутистов. Особенные ученики смогут сочетать в нем инклюзивные и индивидуальные занятия, а поддерживать их в этом будут педагоги-психологи, тьюторы, учителя-дефектологи и логопеды.

Это не первый в регионе класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Подобные классы уже есть в Орловской школе для обучающихся с ОВЗ и Орловской школе-интернате для глухих. Теперь ресурсный класс появится в Городском образовательном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

- В этом учебном году в регионе инклюзивно обучаются 3434 учеников с ограниченными возможностями здоровья и 400 детей-инвалидов. По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года число учащихся с ОВЗ увеличилось на 1%, а детей-инвалидов - на 23%, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.