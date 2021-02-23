В Орле легковушку после ДТП отбросило в пожилого пешехода

Пожилой пешеход оказался под колесами иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пожилой пешеход пострадал в результате ДТП. Отечественная легковушка "ВАЗ -2109" протаранила иномарку "Ниссан" и ту отбросило прямо в переходящего проезжую часть пенсионера.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 21 февраля, в Заводском районе города. Вечером - было около шести - 54-летний водитель ехал на "Девятке" по Кромскому шоссе в сторону Комсомольской улицы. Он врезался в следовавший попутно "Ниссан". От удара иномарку вытолкнуло на нерегулируемый пешеходный переход, по которому как раз двигался 74-летний мужчина. Он оказался под колесами.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, после осмотра назначено амбулаторное лечение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

С 20 по 22 февраля на дорогах Орла и области полицейские зафиксировали 55 ДТП.