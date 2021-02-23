Орловские полицейские вычислили серийного мошенника из Волгограда

Ранее судимому волгоградцу снова придется держать ответ перед законом Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские вычислили серийного мошенника. Молодой выходец из Волгоградской области наживался на посетителях сайта объявлений.

Одной из жертв афериста стал житель Урицкого района Орловской области. Тот хотел купить запчасти на отечественную легковушку, нашел подходящее предложение о продаже в интернете. Однако нарвался на обманщика. Орловец перевел тому 7 тысяч рублей и не увидел ни товара, ни своих денег. Было возбуждено уголовное дело и через некоторое время полиции удалось нащупать след мошенника.

- Сотрудники орловской полиции при содействии коллег из ГУ МВД России по Волгоградской области установили подозреваемого – ранее судимого 19-летнего жителя Волгоградской области, причастного к серии аналогичных преступлений на территории Южного федерального округа РФ, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отпираться от совершенного задержанный не стал. Пока ведется следствие, молодой аферист будет находиться под стражей.