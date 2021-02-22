В Орловской области за сутки меньше ста заболевших коронавирусом

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по заболеваемости коронававирусом в России. В Орловской области на 22 февраля 2021 впервые за долгое время число заболевших меньше сотни.

Согласно данным статистики, за день диагноз COVID-19 подтвердился у 98 жителей Орловской области. Для сравнения, еще в начале месяца за сутки было 160-170 зараженных. Суммарное число заболевших составляет на сегодняшний день 29 727.

Выписано по выздоровлению за минувший день еще 97 орловцев. В общей сложности болезнь смогли победить 26 690 человек.

За последний день не зафиксировано новых смертельных случаев коронавируса. За все время наблюдения в Орловской области ушел из жизни 4231 пациент болевший ковидом.