В орловском театре Тургенева откроется художественная выставка

В орловском театре Тургенева откроется выставка

В начале марта в Орле откроется новая выставка. Работы мастера кисти Геннадия Пивеня можно будет увидеть в академическом театре им. Тургенева.

Ретроспективная экспозиция разместится в фойе театра, на втором этаже. Гости, пришедшие на спектакль, смогут ознакомится с картинами член Союза художников России Геннадия Пивеня бесплатно. Как пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области, посвящена выставка 80-летию со дня рождения художника.

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3 - 31 марта 2021

Пл.Ленина,2 (0+)