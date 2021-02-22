В Орле девушки-полицейские поздравили мужчин с 23 февраля

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле с наступающим 23 февраля горожан поздравили девушки - полицейские. Сотрудницы ГИБДД останавливали водителей не для проверки или штрафа.

Предпраздничную акцию устроили сотрудницы городской Госавтоинспекции. Мужчин-водителей ждали слова поздравлений от девушек в погонах, а также подарки. И, конечно, не обошлось без профилактики ДТП: водителям напомнили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

- Полицейские считают, что подобные мероприятия помогают дисциплинировать участников дорожного движения. У водителей остается хорошее настроение и желание соблюдать ПДД, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" о праздничной акции в пресс-службе УМВД России по Орловской области.