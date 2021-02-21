В Орле оштрафуют водителей, припарковавшихся на объездных Красного моста

За нарушителям следит система "Паркон" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле штрафы ждут автолюбителей, припарковавшихся на объездных Красного моста. С момента закрытия переправы на ремонт сразу на нескольких участках появились знаки "стоянка запрещена", но не все водители спешат соблюдать правила.

Улицы 3-ю Курскую, 4-ю Курскую, Гагарина, Фомина, а также Воскресенский переулок оборудовали не только запрещающими дорожными знаками, но и камерами для фото и видео фиксации нарушений. Из-за припаркованных машин затрудняется движение трамваев и уборка снега.

- Под знаками "Остановка запрещена" начала работать мобильная система автоматической фотовидеофиксации "Паркон". Она автоматически формирует штрафы и направляет нарушителям, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Штраф составит от 500 до 2 000 рублей.