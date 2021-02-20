В Орле задержали девушку, делавшую закладки наркотиков в городе Фото: Архив "КП"

В Орле задержали девушку, собиравшуюся сделать четыре закладки наркотиков и продать их дистанционно. В ее арсенале оказалось 1,79 граммов запрещенной «синтетики».

Орловчанка не успела довести свой план до конца. Ее задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Найденные при обыске свертки с подозрительным веществом отправили на экспертизу. Исследование подтвердили, что содержимое свертков – синтетический наркотик.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.