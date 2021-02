Рок и виолончель: в Орле пройдет концерт группы «RockCellos»

.

На День защитников Отечества жителей Орла ждет горячий рок-вечер. На сцене конгресс-холла прозвучат мировые хиты в исполнении группы «RockCellos».

Фишка музыкантов – это виолончели, которые придают рок-хитам многогранность, загадочность и неуправляемости. Для орловских зрителей они исполнят песни таким культовых групп как Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles и Bon Jovi.

Не обойдется и без творчества Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Blur, Michael Jackson, Kiss, Europe, Arctic Monkeys, No Doubt, Maroon 5, The Cranberries, Scorpions, Radiohead, Gorillaz, Survivor, The Rasmus, Depeche Mode, Deep Purple и многих других.

КОГДА? ГДЕ?

23 февраля, 19.00

Конгресс-холл ТМК «ГРИНН»

Билеты можно приобрести в кассе «ОрелКонцерт» и на его официальном сайте.