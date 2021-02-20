Полицейские нашли мошенника, вымогавшего у орловца более 130 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские раскрыли преступление, связанное с угрозами и крупной суммой денег. С заявлением в полицию обратился житель Северного района. Ему регулярно приходили звонки с угрозами. Как позже выяснилось, из Ульяновской области.

Дело в том, что орловцев нашел на рекламном сайте объявление об оказании услуг. Несколько раз позвонил по указанному телефону, никто трубку не брал, зато затем неизвестный ему перезвонил и сообщил, что звонки были платными. Вскоре в ход пошли угрозы.

Испуганный орловцев перевел мошеннику 136 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 39-летнего жителя Ульяновской области. В ходе обыска у него изъяли сим-карту, с которой совершались звонки, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Житель Ульяновской области признал свою вину и вернул орловцу деньги. Следствие по делу продолжается.