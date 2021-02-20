Ночью 20 февраля из Орла вывезли 4 100 тонн снега Фото: Архив "КП"

Орел продолжают очищать от огромных залежей снега, выпавшего на минувшей неделе. В ночь с 19 на 20 февраля с городских улиц вывезли 4 100 тонн снега.

Коммунальные службы привлекли к уборке Орла 79 спецмашин, включая 51 самосвал и 8 КДМ. От снега очистили следующие улицы: Комсомольскую, Московскую, Тургенева, Максима Горького, Салтыкова-Щедрина, Орджоникидзе, Привокзальную, Пушкина, Карачевскую и 1-ую Посадскую. Кроме того, техника работала на бульваре Победы, Привокзальной площади и в Воскресенском переулке.

- За последние сутки израсходовали 42 тонны 20%-й пескосоляной смеси. Сейчас на уборку города от снега вышли 30 единиц техники Спецавтобазы, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.