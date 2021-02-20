Орловские росгвардейцы прошли вакцинацию от коронавируса. Фото: Управление Росгвардии в Орловской области

Орловские росгвардейцы и их семьи присоединились к прививочной кампании. Вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники подразделений СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны и ЦЛРР регионального Управления Росгвардии.

Многие уже получили второй компонент «Спутника V» и полностью завершили вакцинацию. Как и другие пациенты, решившиеся на прививку, они проходят медицинский осмотр и получают рекомендации врачей.

- Забота об окружающих стоит на первом месте для меня и моих коллег. Решение о необходимости вакцинации каждый принимает самостоятельно. Во время несения службы неизбежны контакты с большим количеством людей, поэтому прививка поможет сохранить здоровье родных и близких людей, - считает Игорь Баранов, начальник Управления Росгвардии по Орловской области полковник.