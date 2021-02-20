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Общество

В Орловской области страхового агента оштрафовали на 200 тысяч рублей

Мужчина присваивал себе деньги по договорам страхования
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Страхового агента оштрафовали на 200 тысяч рублей

Страхового агента оштрафовали на 200 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Мценске на скамье подсудимых оказался местный житель, работавший страховым агентом. Мужчина заключал договора страхования, а деньги по ним присваивал себе. Сумма немаленькая - 420 тысяч рублей.

Амчанина признали виновным по статье 160 УК РФ (присвоение).

- В ходе предварительного следствия осужденный полностью возместил причиненный ущерб. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.