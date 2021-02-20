В Орловской области снимают запрет на спортивные мероприятия со зрителями Фото: Архив "КП"

С понедельника, 22 февраля, спортивные мероприятия в Орловской области снова начнут проходить со зрителями на трибунах. 18 февраля региональный оперштаб принял решение о снятии еще одного ограничения по коронавирусу.

Напомним, спортивные соревнования проходили в закрытом режиме со 2 ноября 2020 года. Теперь физкультурные мероприятия будут проходить с участием не более 30% зрителей от вместимости спортивного объекта, свыше 30% - по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области.

- Обязательным условием для присутствия зрителей на спортивные мероприятиях - соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.