В Орловской области 500 детей сидят на карантине по коронавирусу

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области полтысячи детей сидит на карантине по коронавирусу. В регионе полностью закрыт один детский сад, 14 классов в 13 школах и 6 групп в средних учебных учреждениях.

Статистику озвучила Татьяна Крымова, руководитель регионального Департамента образования, на заседании оперштаба 18 февраля.

- На карантин по коронавирусу закрыты 1 детский сад в Новодеревеньковском районе (10 человек) и 1 группа в орловском детском саду (12 человек), 14 классов в 13 школах Орла, Орловского и Новодеревеньковского районов (357 человек), а также 6 групп в 5 учреждениях среднего профессионального образования (127 человек), - рассказала глава профильного департамента.

При этом диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 14 малышей и 29 сотрудников детских садов, у 41 школьника и 82 педагогов школ, а также у 8 студентов и 5 сотрудников техникумов.