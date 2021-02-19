За три дня телефонные мошенники украли у жителей Орла 900 тысяч рублей

За три дня жители Орловской области перевели телефонным мошенникам 900 тысяч рублей. В сеть аферистов попадаются люди совершенно разного возраста и социального статуса.

В каждом из случаев звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банка. На удочку попалась 73-летняя пенсионерка из Орла, которая поверив мошенникам назвала данные своего счета и потеряла больше 300 тысяч рублей. Затем телефонные аферисты обманули 36-летнюю жительницу областного центра: женщина открыла кредит и перевела 490 тысяч рублей преступникам. А еще позже 40-летний мужчина из райцентра Нарышкино якобы сотрудникам банка. Те заверили его в том, что на его имя открыт кредит и его нужно срочно погасить, чтобы вернуть в последствии свои сбережения. Так он лишился 100 тысяч рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данных преступлений, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В который раз полицейские просят орловцев не вестись на уговоры лже-работников банка: если вам позвонили неизвестные и представляются якобы сотрудниками банка, положите трубку и сами перезвоните на горячую линию. Никогда не сообщайте звонящим данных вашего счета и карты.