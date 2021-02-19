На дороге под Орлом неудачный обгон обернулся аварией

На дороге под Орлом в лобовой аварии пострадали два человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом неудачный обгон закончился автомобильной аварией с пострадавшими. Два человека покалечились.

ДТП случилось в минувший четверг, 18 февраля, на дороге "Болхов - Мценск -Новосиль". 56-летний водитель "Мерседеса" решил обогнать попутку, но в итоге протаранил встречную машину "Шевроле", за рулем которой была 44-летняя женщина. Удар был достаточно сильный.

Столкновением обернулся неудачный обгон Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП оба водителя получили травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедший день на дорогах региона всего зафиксировано сотрудниками ГИБДД 36 дорожно-транспортных происшествий.