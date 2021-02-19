Коронавирус отсрочил открытие клиники ЭКО в Орле

В центре ЭКО смогут получить помощь пары с диагнозом бесплодие Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Весной в Орле откроется центр ЭКО. Клиника должна была принять первых пациентов еще в 2020 году, но коронавирус отсрочил планы.

Об этом рассказал руководитель областного Департамента здравоохранения Иван Залогин во время онлайн-брифинга с журналистами 19 февраля.

- Открытие центра ЭКО было отложено с 2020 года на 2021 в связи с перенаправлением финансовых ресурсов на ковид. Сейчас работы близятся к завершению, идет установка оборудования, мебели. В марте будут решаться вопросы по получению разрешительных документов, - рассказал Залогин.

По планам, в апреле-мае клиника искусственного оплодотворения, в которой смогут получить помощь пары с диагнозом бесплодие, откроет свои двери.