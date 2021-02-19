Новая знакомая украла у орловца в бане цепочку за 30 тысяч

Без дорогой цепочки остался житель города Орла, решивший попариться в бане. Ювелирное украшение стоимостью больше 30 тысяч рублей у него украла новая знакомая.

Оставшийся без дорогостоящего изделия мужчина пришел в полицию с заявлением о краже. Сотрудникам Северного райотдела он рассказал, что отдыхал в парной и снял на время цепочку, а через какое-то время та исчезла. Мужчина расспросил других банщиков, но никто ювелирного изделия не видел. Розыском возможного вора занялись сотрудники полиции, и в скором времени им удалось его, а точнее ее, вычислить.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативники установили 40-летнюю в то же время посещавшую баню, и совершившую кражу. Гражданка тогда познакомилась с потерпевшим, и в какой-то момент похитила имущество, - рассказали "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Краденое изъяли, экспертиза показала, что цепочка стоит больше 32 тысяч рублей. Теперь женщине придется держать ответ перед законом: на нее завели уголовное дело по статье "Кража".