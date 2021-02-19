В Северном районе Орла столкнулись три иномарки

В аварии пострадал один человек Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Три иномарки столкнулись в Северном районе Орла. Водитель "Киа" протаранила "Мазду", а та врезалась в "Митсубиши".

Автомобильная авария произошла утром в четверг 18 февраля. Было около восьми, когда 40-летняя водитель на легковушке "Киа" ехала по Московскому шоссе со стророны улицы Бурова в сторону Михалицына. В это время по этой же дороге со стороны Михалицына ехала "Мазда", за рулем которой был водитель 44 лет. Машины столкнулись. От удара "Мазду" отбросило прямиком в попутный "Митсубиши" под управлением 50-летнего водителя. Не обошлось без пострадавших.

Женщину-водителя "Киа" увезли в больницу на скорой Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Киа" получила телесные повреждения, каретой скорой медицинской помощи доставлена в областную клиническую больницу, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Медики оказали женщине необходимую помощь и отпустили.