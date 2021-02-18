Коронавирус в Орловской области: ограничения продлили до 31 марта Фото: Архив "КП"

В Орловской области продлили ограничительные меры по коронавирусу до 31 марта 2021 года. По-прежнему, жителям региона придется соблюдать масочный режим, а организациям вести дезинфекцию. Не снимаются ограничения и по проведению массовых мероприятий.

При этом на заседании регионального оперштаба отмечено, что идет снижение заболеваемости. Однако, как подчеркнул губернатор Андрей Клычков, уровень заболеваемости еще достаточно высок.

- Ежедневный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения Орловской области на 17 февраля составляет 16,01, по РФ – 8,74. Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю в области составил 0,47% (по РФ – 0,35%). Коэффициент распространения инфекции в регионе - 0,92, - сообщил Александр Румянцев, Управления Роспотребнадзора по Орловской области.